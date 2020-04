Ferrara: “La maglia di Maradona all’asta? Il Papu Gomez non si arrende!”

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, ha parlato in una diretta in compagnia di Fabio Cannavaro e Marco Montemagno, sul profilo di quest’ultimo. L’ex allenatore della Juventus ha evidenziato quanto sia ambita la maglia all’asta di Diego Armando Maradona. Queste le sue parole:

“La maglia di Maradona è quella che riceve più offerte, sono in tanti a volersene appropriare. Al momento la sua cifra è intorno ai 20.000 euro, tra i contendenti c’è anche il Papu Gomez che non è intenzionato ad arrendersi e vorrà aggiudicarsela!”