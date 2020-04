DE LAURENTIIS NAPOLI – L’edizione odierna de La Repubblica fa sapere che la situazione di incertezza che sta vivendo il calcio italiano, sta provocando danni collaterali nei rapporti tra il Napoli società e la squadra. De Laurentiis ha deciso di mettere in stand by tre questioni delicate: ecco le parole del quotidiano.

DE LAURENTIIS NAPOLI, IN STAND BY TRE QUESTIONI IMPORTANTI

L’edizione odierna de La Repubblica parla dell’atmosfera in casa Napoli. Il lockdown non aiuta e De Laurentiis li sta lasciando sulla corda, scrive il quotidiano. Tre questioni delicate sono state messe in stand by dal presidente azzurro.

“La prima riguarda la sospensione immediata degli stipendi: non è corretto parlare di un vero e proprio taglio, nello specifico, dato che servirà un accordo tra le parti per formalizzare la riduzione dei compensi” sono le parole del giornale. La seconda, si legge, riguarda lo spinosissimo caso delle multe per l’ ammutinamento di novembre. Ed infine quella relativa ai rinnovi di contratto: “In ballo c’ è in primis la sorte di Callejòn e Mertens, entrambi in scadenza il 30 giugno“.

Gattuso sta avendo il suo daffare per tenere il gruppo compatto, sperando che lo stallo si concluda entro 48 ore.