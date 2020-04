ULTIME NOTIZIE CALCIO – Diego Armando Maradona ha recentemente rilasciato un’intervista ad AFA Play. Argomento principale quello dei Mondiali in Sudafrica nel 2010, dove era commissario tecnico.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Maradona soggetto a rischio: isolato dalla squadra “Hanno ragione a rifiutarsi di giocare!”

Ultime notizie calcio, Maradona sul Pocho Lavezzi

L’argentino ha svelato un’interessante retroscena riguardante i convocati ed una vecchia conoscenza in casa Napoli: “El Pocho si presenta con delle scarpe verdi e mi chiede se mi piacciono. Gli rispondo: ‘No, se indossi queste con me non ti allenerai’. Poi si presenta con un paio azzurre. Il Pocho è stato l’unico che ho dovuto lasciar fuori dalla lista in Sudafrica. Piangevo per il Pocho. Ma era una questione tra lui e Martin Palermo. Ma al Titan dovevo molto. Beh, anche al Pocho. Però dovevo decidere”.