TMW – Il Borussia Dortmund rimborserà gli abbonati ed i paganti per intero

Con la Bundesliga ferma da metà marzo ed il Borussia Dortmund a sole quattro lunghezze dal Bayern Monaco capolista quando mancano nove giornate alla fine, la società giallonera ha deciso di rimborsare per intero i tagliandi ai paganti e gli abbonati, per le visioni dei match al Signal Iduna Park.

A riportare la notizia sono i colleghi di Tuttomercatoweb, i quali hanno anche aggiunto che per gli abbonati il discorso sarà differente: questi verranno rimborsati al 100% solo per le partite a cui non potranno assistere dal vivo e molti di loro stanno già comunicando alla società di rinunciare spontaneamente al rimborso.

Un bel gesto di solidarietà, in un momento così cupo per lo sport e non solo.