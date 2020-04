Coronavirus, la Protezione Civile annuncia: bollettino solo due volte a settimana

Cambiano le abitudini della Protezione Civile in fatto di aggiornamenti in ambito Coronavirus!

Come annunciato da Borrelli, da questo momento in poi non si terrà più la consueta conferenza stampa odierna con la relativa diffusione del bollettino a cadenza giornaliera. Ne verranno indette solo due a settimana, di lunedì e di giovedì.

Una buona notizia che testimonia la decrescita dei contagi, con la speranza che il trend continui in questa direzione.