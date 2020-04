Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: +355 nuovi positivi e record di guariti

La Protezione Civile ha da poco diramato l’ultimo bollettino odierno con il punto sull’emergenza Coronavirus.

Coronavirus, i dati del 17 aprile

Le persone attualmente positive in Italia sono invece 106.962, ovvero 355 in più rispetto a ieri. Il numero dei deceduti è 22.745, per un aumento di +575 nelle ultime 24 ore. Sono invece 42.727 i guariti, +2563 rispetto a ieri.

Ci sono 2812 persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, 124 pazienti in meno rispetto a ieri. Le persone attualmente ricoverate sono 25.786, 1107 in meno pazienti rispetti a ieri. “Quest’ultimo è il dato più basso dal 27 marzo” ha dichiarato il capo della Protezione Civile Borrelli.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati effettuati 65.705 tamponi, un nuovo record dopo gli oltre 60 mila somministrati ieri.

Attualmente positivi: 106.962

Deceduti: 22.745 (+575, +2,6%)

Dimessi/Guariti: 42.727 (+2.563, +6,4%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.812 (-124, -4,2%)

Tamponi: 1.244.108 (+65.705)

TOTALE CASI: 172.434 (+3.493, +2,1%)