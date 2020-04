TOTTI INSIGNE – Secondo quanto riporta il noto quotidiano Il Corriere dello Sport, potrebbe avanzare piano piano l’ipotesi di poter vedere Francesco Totti come nuovo procuratore di Lorenzo Insigne, che ha da poco lasciato il super-agente Mino Raiola. La possibilità di poter vedere “l’ottavo re di Roma” come nuovo assistente di Insigne non è dettata per forza solo dalla fantasia. Certo, Totti stesso ha scherzato in merito in una diretta su Instagram insieme all’amico Fabio Cannavaro, ma l’ex 10 giallorosso ha confessato che una telefonata con Lorenzinho c’è stata! Ecco quanto segnalato dalla nostra redazione:

TOTTI INSIGNE, SPUNTA UNA TELEFONATA AL 24 AZZURRO

“Una battuta a distanza tra campioni del mondo. Sì. Mettiamola così. Però magari l’idea esiste, è reale, e comunque tra una risata e l’altra la telefonata c’è stata. Parola di capitano. Di capitani: «Hai visto, Insigne non è più con Raiola » dice Fabio Cannavaro. E Francesco Totti, di rimando: «Sì, l’ho sentito. Ci ho parlato: è tutto fatto!»“.

Francesco Totti (43)

“E giù una risata: ironia palese, chiacchierata tra vecchi amici e grandi campioni, però la leggenda giallorossa ha intrapreso sul serio la carriera manageriale, fondando tra l’altro le società di assistenza e consulenza CT10 e IT Scouting, e l’idea che con Lorenzinho abbia anche affrontato il discorso del suo futuro, di una collaborazione futura, non è mica poi così assurda. Anzi“.

SOLO UNO SCHERZO SOCIAL O QUALCOSA DI PIÙ?

“Lorenzo e il signor Mino si sono separati. «Si, ho seguito. Lo so. Ho sentito ieri Insigne», la risposta pronta. Cioè martedì. Occasione ghiotta, troppo ghiotta, e Fabio la butta lì: «Perché non lo prendi tu?». Totti sorride e rilancia con la sua classica e inconfondibile ironia: «È già tutto fatto!». E sono sorrisi“.

“Sì, ieri sono stati scherzi e risate, ma il fatto che la telefonata ci sia stata non esclude mica che il capitano del Napoli e il mitico capitano della Roma abbiano affrontato l’argomento procura. E dunque la possibilità di una prossima collaborazione e nella fattispecie dell’ingresso di Lorenzo nella scuderia CT10 (di recente s’è parlato anche di Federico Chiesa e Sebastiano Esposito). Si vedrà“.