Milot Rashica, l’asse di mercato per il Kosovaro si fa bollente: si inserisce anche il Lipsia

Come riportato da Kicker, una delle riviste sportive più importanti della Germania, Milot Rashica, attaccante del Werder Brema, continua ad avere tanti estimatori in giro per l’Europa.

È dell’ultima ora infatti, l’interesse del Lipsia per il numero 7 del Werder: con Timo Werner pronto a fare i bagagli ed il riscatto di Schick fissato a 29 milioni (considerati troppi dal club della Red Bull), il Lipsia inizia a muoversi sul mercato.

Il Kosovaro che piace tanto a Napoli, Liverpool e Borussia Dortmund, ora inizia a balenare nelle possibili idee di mercato del Lipsia e chissà che questi ultimi non riescano a strapparlo all’arcigna concorrenza.