NAPOLI CALCIO NEWS – Quest’oggi, sulle sue pagine odierne, il noto quotidiano Il Mattino ha fatto il punto della situazione sui polacchi del Napoli, Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik. I due condividono la nazionalità e, da tanto tempo, la maglia azzurra, ma i loro destini sembrano allontanarsi. Zielinski sembra davvero a un passo dall’adeguamento di contratto, Milik tutt’altro: il centravanti verrà probabilmente ceduto. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Uno è a un passo dal rinnovo, l’altro a un passo dall’addio: strade opposte per i polacchi del Napoli. Zielinski è sempre più avviato ad essere il primo a prolungare l’intesa con il club azzurro, nessun segnale positivo in tal senso per Milik che invece è sempre più vicino al capolinea della sua avventura a Napoli“.

NAPOLI CALCIO NEWS, LE CIFRE DEL RINNOVO DI ZIELINSKI

“Proficui gli ultimi contatti telefonici, assottigliate le distanze, Zielinski vicino a mettere nero su bianco appena riprenderanno le attività, in programma un briefing per definire la situazione“.

“Le basi dell’accordo sono già tracciate e cioè il prolungamento per altri 4 anni (o anche cinque) e l’aumento dell’ingaggio (che passerà da 1.5 milioni più o meno a 2.5), da definire l’inserimento di una clausola rescissoria (da 100 milioni) e alcuni aspetti legati ai diritti d’immagine“.

Piotr Zielinski, (25)

“Il club azzurro ha sempre considerato Piotr un intoccabile, un punto fermo per il presente e il futuro e Gattuso lo ha immediatamente ritenuto fondamentale per il suo tipo di calcio“.

NON C’È L’INTESA CON MILIK

“Resta invece decisamente difficile il rinnovo di Milik, anche lui in scadenza a giugno 2021: le parti sono distanti e in questa fase non c’è stato un riavvicinamento“.

Arkadiusz Milik, (26)

“L’attaccante polacco è seguito da diversi club, in Italia c’è innanzitutto il Milan. In Liga piace all’Atletico Madrid e in Bundesliga allo Schalke 04. A meno di svolte in positivo nel discorso con il Napoli il centravanti polacco a fine stagione dovrebbe essere uno degli azzurri a finire al centro delle trattative“.

