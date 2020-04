CALCIOMERCATO NAPOLI – Quest’oggi le pagine de La Gazzetta dello Sport hanno puntualizzato, parlando del Napoli, sulla ricerca di un nuovo centravanti sul mercato. Sono tre i nomi principali esaminati dagli azzurri: Sardar Azmoun, Alexander Sorloth e Luka Jovic. Mentre per quest’ultimo le trattative al momento sono ferme, per i primi due i discorsi sono aperti, e il Napoli ci pensa seriamente. Soprattutto in vista della possibile cessione di uno tra Dries Mertens e Arkadiusz Milik. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

UNO TRA MILIK E MERTENS LIBERERÀ UN POSTO IN ATTACCO

“Il tempo sta trascorrendo senza novità. Da una parte c’è il presidente Aurelio De Laurentiis, con la sua offerta di un contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione. Dall’altra, c’è Dries Mertens con le sue pretese che riguardano le multe richieste dal presidente per l’ammutinamento del 5 novembre scorso dopo la gara di Champions con il Salisburgo“.

“E pare che questo sia il vero ostacolo che sta allontanando le parti dalla firma dell’accordo fino al 2022, oltre ad alcune proposte che potrebbero arrivare alla punta belga, offerte cioè anche dalla Premier League: Arsenal, Manchester United e Chelsea sarebbero pronti a trattarlo“.

“E poi, c’è il caso Milik. La punta polacca che non vuole rinnovare e che verrà messo inesorabilmente sul mercato: in Italia piace al Milan, da tempo a caccia di una punta che risolva il problema del gol ai rossoneri“.

“A tutto questo si aggiungono altri casi: il fallimento di Lozano che non ha convinto e, infine, la partenza di Callejon a fine stagione. Situazioni che stanno spingendo Cristiano Giuntoli a guardare oltre il presente e a pianificare quelle che potrebbero essere le operazioni da concludere da qui alla prossima estate“.

CALCIOMERCATO NAPOLI, AZMOUN IL CENTRAVANTI DESIGNATO

“Fermo restando l’acquisto di Andrea Petagna (arriverà a giugno), Giuntoli sta valutando alcuni profili che corrisponderebbero alle esigenze di Rino Gattuso. Uno, è quello di Sardar Azmoun, attaccante iraniano, in forza allo Zenit di San Pietroburgo. Secondo gli osservatori del ds napoletano il

giocatore sarebbe pronto per un campionato di livello superiore a quello russo come la Serie A“.

Sardar Azmoun (25), attaccante dello Zenit

“In tempi abbastanza ristretti, Giuntoli avvierà la trattativa con lo Zenit, Azmoun ha una valutazione che si aggira intorno ai 14 milioni di euro. Si tratta di un attaccante tecnico, di buona qualità, che in questa stagione ha già realizzato 14 reti in 29 partite giocate“.

AVANZA ANCHE L’IPOTESI SORLOTH

“Non solo Azmoun, perché Giuntoli segue da mesi anche Alexander Sorloth, 24 anni, norvegese dal fisico possente, in gradi di assicurare parecchia forza negli ultimi 20 metri“.

“Il ragazzo è di proprietà del Crystal Palace, ma è in prestito al Trabzonspor. In Turchia si sta facendo apprezzare per le sue doti di marcatore: in 39 presenze stagionali ha realizzato 25 gol e in campionato non ha mai saltato una partita, finora“.

“Una delle sue caratteristiche migliori, in area di rigore, è il gioco in elevazione: è alto 1,95 centimetri e sa farsi valere anche palla a terra. La sua valutazione si aggira intorno ai 12 milioni di euro ed un primo sondaggio col club londinese è già stato fatto e le possibilità di concludere l’affare sarebbero favorevoli al Napoli. Sorloth è un nazionale di Norvegia con la quale vanta 22 presenze e 6 gol“.

FRENATA PER LUKA JOVIC

“Ma non solo l’iraniano e il norvegese nella lista della spesa dello staff di ADL. Infatti se non proprio una priorità, resta un nome che il Napoli piacerebbe avere da un po’ di tempo. Infatti, Giuntoli tiene sempre in considerazione la possibilità di trattare Luka Jovic, 22 anni, con il Real Madrid“.

“Però, le ultime notizie che arrivano dalla Spagna, fanno frenare. Perché è delle ultime ore la notizia che il club madrilista starebbe pensando di trattenerlo anche per la prossima stagione. Jovic ha una valutazione di 35 milioni di euro e il Napoli lo tratterà soltanto se il Real Madrid cambierà idea e lo metterà sul mercato“.

