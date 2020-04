5 SOSTITUZIONI SERIE A – Stando a quanto scritto quest’oggi sulle pagine de Il Corriere dello Sport, l’organo decisionale sul regolamento del calcio IFAB (International Football Association Board) sarebbe pronto a dire sì alle 5 sostituzioni in un match di calcio. Si tratterebbe di una soluzione rivoluzionaria per il gioco ma anche utile per la forma fisica dei calciatori, in questo tempo dettato dal Coronavirus. Intanto, la Figc prepara il piano per la ripresa del campionato, programmando test continui per valutare di giornata in giornata la salute dei giocatori. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

RIPRESA SERIE A, DOMANI IL PROTOCOLLO ARRIVERÀ AL GOVERNO

“Il protocollo medico che entro la fine della settimana la Figc spera di inviare a tutte le componenti federali ieri sera non era ancora pronto. E’ stata una giornata lunga, con video call e confronti assai lunghi tra i componenti della commissione medico-scientifica della Figc che, acquisiti i pareri degli esperti consultati, hanno lavorato per trovare un punto d’incontro sulle varie procedure da seguire“.

“Stamani alle 10:30 in teoria il protocollo sarà presentato nella sua interezza al presidente della Figc Gravina e poi (domani) girato ai ministri Speranza e Spadafora per essere analizzato anche dal Governo. Potrebbe esserci un ritardo e dunque non arrivare a disposizione delle varie Leghe entro venerdì-sabato come era previsto. Può darsi che oggi qualcosa da mettere a posto ci sia ancora“.

TEST SIEROLOGICI PER OGNI SQUADRA, IN ENTRATA E USCITA

“Uno dei nodi da sciogliere è quello dei tamponi perché farne in continuazione ai giocatori, in un Paese in cui le persone che ne hanno bisogno non riescono a farli, non sarebbe il massimo“.

“I test sierologici dei quali vi parleremo tra poco per la quotidianità possono essere importanti. Il protocollo definirà con attenzione quale sarà il ‘gruppo squadra’ (minimo 45-50 persone) e le procedure da seguire“.

“Non tutte le squadre però avranno la possibilità di tenere isolati i calciatori diciamo da inizio maggio a quando finirà il campionato perché nei ‘ritiri’ non ci sono abbastanza camere. Cosa fare? Il protocollo dovrebbe prevedere test sierologici rapidi per coloro che entrano ed escono dai centri tecnici“.

“La risposta è immediata. In questo modo, con controlli frequenti, in caso di positività di un calciatore non tutta la sua formazione andrà in quarantena. Con test all’entrata e all’uscita dal campo di allenamento“.

5 SOSTITUZIONI SERIE A, NOVITÀ POSSIBILE?

“E di ripresa, ma stavolta di regole del gioco, a breve potrebbe parlare l’Ifab. Per il momento non è stata fissata una riunione nella quale si analizzerà la possibilità di fare 5 sostituzioni (e non 3) nei 90′, ma non va escluso che, se la richiesta sarà portata avanti oltre che dalla Premier, da altri campionati, a breve non ci siano novità. Sarebbe una variazione temporanea del regolamento, per fronteggiare l’emergenza“.

