Coronavirus, virologo Pro League: “La UEFA sta iniziando a capire che è impossibile finire la stagione”

Marc van Ranst, virologo belga e professore all’Università di Lovanio è anche consigliere della Jupiler Pro League ed è in contatto diretto con la UEFA per fornire il suo aiuto circa la lotta al Coronavirus. Di recente ha rivelato ai microfoni di Het Nieuwsblad:

“Credo che la UEFA stia iniziando a considerare l’idea di non poter terminare questa stagione. Il picco dei contagi è vicino alla discesa ma nessuno può dare una colpa al campionato belga per la sua decisione. La Pro League ha capito che prima di cominciare servirebbero 3-4 settimane di preparazione per i calciatori. Ha quindi considerato poco realista l’ipotesi di ricominciare le competizioni attuali. Le manifestazioni sportive e i concerti saranno le ultime cose a ricevere il permesso dai governi”.