Coronavirus, resta bassa la percentuale in Campania: il trend degli ultimi 10 giorni

Il trend relativo al Coronavirus in Campania si mantiene costante. Nella giornata di ieri sono stati 1366 i tamponi effettuati per un numero di 66 persone. La percentuale è stata del 4,99%, in calo rispetto a quella di sabato che ammontava a 5,21.

Dal 3 aprile si registra una percentuale di contagi che si mantiene al di sotto del 10%, a dimostrazione che le misure di distanziamento sociale intraprese nella Regione Campania stanno dando qualche frutto.

Il trend degli ultimi 10 giorni

3 aprile 6,5%

4 aprile 8%

5 aprile 7,5%

6 aprile 7,1%

7 aprile 5,9%

8 aprile 4,04%

9 aprile 4,70%

10 aprile 3,68%

11 aprile 5,21%

12 aprile 4,99%