VACCINO CORONAVIRUS NAPOLI – Il Dottor Paolo Ascierto, oncologo e ricercatore dell’Ospedale Pascale di Napoli, tramite il proprio account di Facebook ci informa di importanti novità per quanto riguarda la battaglia al Covid-19. Ecco il post:

“I primi risultati dei test preclinici dei cinque candidati vaccini della Takis che inducono una forte produzione di anticorpi contro il COVID-19 sono positivi e incoraggianti e li sperimenteremo, appena pronti, anche a Napoli”.

“Un grande grazie ad Attilio Bianchi, direttore generale dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, per aver creduto in me e in tutto quello che stiamo facendo“.

LA SPERANZA

Il medico divenuto famoso nelle ultime settimane per come Napoli e la Campania stanno affrontando l’emergenza Covid, fa riferimento ad un’intervista rilasciata all’ANSA da Luigi Aurisicchio, amministratore delegato della Takis che sta sperimentando questo vaccino. Ecco quanto dichiarato:

“Dopo il primo esperimento e con una singola somministrazione abbiamo riscontrato un forte titolo anticorpale. I primi risultati nei modelli preclinici dimostrano la forte immonogenicità dei cinque candidati vaccini”.