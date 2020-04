MASCHERINE CORONAVIRUS CAMPANIA – Sono lo strumento più diffuso per prevenire il contagio, le indossano tutti, si trovano non senza difficoltà e fra due settimane saranno obbligatorie. Le mascherine anti-Coronavirus saranno obbligatorie in Campania secondo l’ultimo provvedimento adottato dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Due settimane dunque, poi chiunque dovrà munirsi delle mascherine omologate per evitare il diffondersi del COVID-19.

MASCHERINE NAPOLI DOVE TROVARLE

Dove comprare le mascherine a Napoli e in Campania? Non saranno così introvabili come in passato. Anche supermercati e tabaccai, oltre che farmacie, si muniranno delle mascherine. Inoltre, le venderanno alla metà del prezzo di costo. La Regione Campania vuole infatti prevenire ulteriori fenomeni speculativi sul prezzo delle mascherine.

Perché aspettare così tanto per rendere obbligatorio l’uso delle mascherine? La Regione Campania ha infatti atteso che ci fosse prima materiale disponibile per tutta la popolazione per poi varare solo in un secondo momento un provvedimento simile. Sono vari i tipi di mascherine diffuse in giro: c’è la mascherina chirurgica, quella utilizzata in genere in sala operatoria per operazioni di minor rilievo. Le mascherine FFP1, FFP2 e la più introvabile FFP3 con tanto di filtro.

PREZZO MASCHERINE CORONAVIRUS

Nelle scorse settimane aveva fatto il giro del web il video in cui De Luca criticava le mascherine messe a disposizione della Protezione Civile: “Queste sono buone per pulire gli occhiali o per travestirsi da Bugs Bunny a Carnevale“, aveva dichiarato il Governatore della Regione.

A Roma e Milano i prezzi per le mascherine FFP2 e FFP3 sono stati i più discussi. Nel momento più acuto della pandemia, una mascherina è arrivata a costare addirittura 25 euro. Oggi, il prezzo è diminuito a 12 euro. I fenomeni di sciacallaggio sono stati combattuti in Italia come in Campania. Ci attendono due settimane, dopodiché ognuno dovrà necessariamente procurarsi una mascherina.