Dalla politica arriva la proposta: “Assegnare i titoli di vincitori ai primi in classifica”

Il Corriere della Sera, ha dato risalto all’iniziativa del senatore Pier Ferdinando Casini e della senatrice Valeria Fedeli i quali avrebbero presentato al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, una proposta che non metterebbe a tacere tutti gli animi sportivi, ma che potrebbe risultare, in fin dei conti, una valida opportunità da tenere in considerazione.

La richiesta dei due senatori è stata quella di: “Proporre al Coni e alle federazioni sportive di assegnare i titoli di vincitori delle competizioni in corso a quelle società che, nel momento attuale, si trovano a essere in testa ai relativi campionati“.

Una richiesta che, abbiamo detto, non metterebbe d’accordo per nulla i tifosi di tutti gli sport. Il calcio è fermo e ricordiamo che, la Juventus ad ora è la capolista del campionato di Serie A, con ancora un terzo del campionato da giocare ed un solo punto di distanza dalla Lazio.

Lo scontro diretto ancora da giocare, potrebbe dire ancora tanto e decretare la fine del campionato a favore di una delle due compagini (salvo altri colpi di scena).

C’è da valutare inoltre che il calcio non si ferma solo ai vertici alti, è logico che le squadre in zona retrocessione e quelle che possono trarre ancora vantaggi sportivi dalle loro posizioni in classifica, spingono per far sì che si possa tornare sui campi il prima possibile.

Discorso valido anche per il basket, dove lo scudetto si assegna tramite playoff, sarebbe impensabile assegnare il titolo quando siamo solo ai due terzi della stagione.

La proposta lascia dietro di sé strascichi e divisioni tra chi è convinto che questa possa essere la soluzione definitiva e chi meno, ma di certo, solo il campo può essere il giudice supremo e mettere d’accordo tutti; come (quasi) sempre.