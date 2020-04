Sky – Si lavora per far ripartire il calcio entro la fine di questo mese, con il lockdown ancora in corso

Sky Sport nella serata odierna, ha rilevato e rivelato l’esistenza di un DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che, salvo imprevisti, dovrebbe essere approvato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella giornata di domani.

Il nuovo DPCM prevede un piano per far ripartire la Serie A prima del previsto e durante il lockdown che, con il nuovo decreto, slitterebbe al 4 maggio.

Esattamente come per tutta la Nazione, anche il calcio riprenderà seguendo alcune fasi. Tre, per la precisione:

La fase uno prevede la convocazione dei calciatori effettuando tutti i test ed esami medici del caso; si passa così alla fase due dove si svolgerà un lavoro organizzato in piccoli gruppi. La fase tre, ovviamente, prevede il ritorno al lavoro di tutte le squadre in un solo gruppo.

La fase uno, sarebbe l’unica ad essere anticipata a prima del 4 maggio (che ricordiamo sembra essere la nuova data del lockdown), per provare a far ripartire il calcio quantomeno prima del mese di maggio.