UK, Boris Johnson migliora: “Reagisce e dialoga con i medici”

Il Coronavirus non fa sconti e non ha risparmiato nemmeno Boris Johnson, primo ministro inglese, che nei giorni scorsi è stato ricoverato in ospedale in terapia intensiva all’aggravarsi dei sintomi da COVID-19.

Rishi Sunak, cancelliere dello Schacchiere inglese, ha parlato delle condizioni di Johnons in occasione di una conferenza stampa tenutasi oggi: “Il primo ministro resta nel reparto di terapia intensiva dove le sue condizioni stanno migliorando. Oggi si è messo a sedere sul letto, reagisce e dialoga positivamente con i medici“.