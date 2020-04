SKY – Novità in programma a Castel Volturno: camere d’albergo usate anche come spogliatoio

Nonostante l’emergenza Coronavirus, sembra che il calcio sia orientato verso la ripresa dei campionati. Il Napoli attende il via libera del Governo per poter riprendere gli allenamenti e nel frattempo sta pensando a nuove modalità per garantire il distanziamento sociale.

Castel Volturno, camere d’albergo come spogliatoi

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, si starebbe pensando di adibire le camere d’albergo di Castel Volturno ad uso spogliatoio, per evitare contatti ravvicinati tra i calciatori.