Romulo rivela: “Nel 2016 avevo offerte dal Napoli e dal Marsiglia, ma non me la sono sentita”

L’attuale centrocampista del Brescia, ex Hellas Verona, Juventus, Fiorentina, Genoa e Lazio in Italia, ha rilasciato un’intervista in una diretta sul canale Instagram del collega Nicolò Schira, nella quale ha dichiarato di essere stato protagonista di diversi retroscena di mercato. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

NAPOLI – “Nel 2016 avevo la loro offerta e quella dell’Olympique Marsiglia ma non me la sono sentita di abbandonare il Verona dopo la retrocessione. Sentivo un debito di riconoscenza verso la piazza”.

DIFENSORE PIÙ TOSTO – “Koulibaly. Fenomenale in tutto”.

Nella lista degli obiettivi di Giuntoli, non molti anni fa quindi, vi era finito l’italo-brasiliano, che ora si sbilancia su uno dei possibili obiettivi del Napoli nella prossima sessione di calciomercato, nonché ex compagno di squadra ai tempi della Lazio.

IMMOBILE – “Fortissimo. Ciro è un attaccante completo. Sta facendo cose straordinarie, spero possa battere il record di gol di Higuain”.