CORONAVIRUS BOLLETTINO

Sono stati diramati alle 18 i nuovi numeri sul Coronavirus dalla Protezione Civile. Il contagio in Italia subisce una lieve flessione: calano i casi attivi, aumentano di poco i decessi, crescono anche i guariti.

Sono 3.599 i positivi in più che, al netto del conteggio di decessi (636) e guariti (1022), diventano 1.941 casi attivi in più. Le persone attualmente positive in Italia al COVID-19 sono 93.187, con un incremento di 1.941 rispetto nelle ultime 24 ore ((ieri l’incremento era stato di 2.972 pazienti).

Il totale dei decessi sale a 16523. I guariti sono 22837. Sono ricoverate in terapia intensiva 3898 persone, 79 in meno rispetto a ieri.