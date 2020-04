Coronavirus, dati incoraggianti: presto si darà il via alla fase 2!

Si intravede uno spiraglio di speranza in merito all’emergenza Coronavirus. Come spiega l’edizione odierna di Repubblica, la pandemia sembrerebbe aver raggiunto il picco e starebbe iniziando a decrescere.

Due i dati che fanno ben sperare. Il primo è quello relativo al numero dei deceduti, ieri 525 e in calo rispetto alla media. Si abbassa anche il numero dei ricoverati, ieri erano 61 in meno rispetto al giorno precedente. Infine, anche i ricoveri in terapia intensiva iniziano a scendere.

Se questi dati verrebbero confermati nei prossimi giorni si dovrebbe iniziare a pensare ad una fase due, ovvero rimettere in moto una parte dell’economia – come spiegato da Luigi Di Maio.