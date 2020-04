L’UEFA avverte: senza finire il campionato si rischi l’esclusione dalle coppe!

Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin ha rilasciato una lunga intervista a ZDF, emittente tedesca. Di seguito quanto evidenziato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“In Belgio hanno concluso ora il campionato, non credo che sia il modo giusto di procedere. La solidarietà non è a senso unico, se chiedi un aiuto poi non puoi decidere ciò che preferisci. Le squadre della Pro League belga e tutte le altre che pensano ad una soluzione simile, rischiano di non partecipare alle coppe. Giocare a porte chiuse non è la stessa cosa che giocare davanti ai tifosi, è un altro calcio. È chiaro però che è meglio giocare così e trasmettere le partite in tv, piuttosto che non giocare affatto. La gente ha bisogno del calcio, lo sport trasmette energia positiva. Credo che probabilmente si giocherà a Luglio e Agosto”.