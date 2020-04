FABIAN REAL MADRID – Fanno sul serio le spagnole per il centrocampista azzurro Fabian Ruiz, il loro sarebbe molto più di un semplice interessamento. A raccontare la situazione è l’edizione odierna di Cronache di Napoli.

Real Madrid già in contatto con l’entourage di Fabian

Il Real Madrid ha già preso contatti con il suo entourage. Il Napoli sa che il club è disposto a spendere una cifra importante: quei 90 mln considerati il minimo da De Laurentiis per lasciar partire l’azzurro. Tuttavia, le parole dell’agente hanno anche l’obiettivo di stanare il Napoli, cioè costringerlo a trattare il rinnovo di Fabian alle condizioni del calciatore. A quel punto, si potrebbe ragionare su una probabile cessione, con un prezzo più abbordabile per i blancos.

Il Barcellona resta alla finestra

Ma non è finita qui, non c’è solo il Real Madrid sulle tracce dell’azzurro. Anche il Barcellona è interessato a Fabian ma al momento resta alla finestra, pronto per un’eventuale asta.