Nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus, la domanda che ci si pone più spesso è quella in merito all’uso delle mascherine. Angelo Borrelli, capo Dipartimento della Protezione Civile, ha così risposto in conferenza stampa sulla alla questione:

“Mascherine obbligatorie in Lombardia? Io non la uso perché rispetto le distanze. È importante indossarla se non si rispettano le distanze”