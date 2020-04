CORONAVIRUS UEFA – Le posizioni della UEFA, ECA e European Leagues sono ben delineate in una lettera inviata a tutti i propri membri. Riprendere i campionati nei prossimi mesi è la priorità. Il testo, diffuso dall’Associated Press, arriva a poche ore dalla scelta del campionato belga e rende ben note le direttive da seguire.

La Federazione belga, aveva deciso di far chiudere i battenti al campionato domestico assegnando lo scudetto al Club Bruges, a +15 sul Gent secondo in classifica (clicca qui per leggere il nostro articolo).

Questa chiusura, da ratificare il 15 aprile, è stata definita dalla UEFA “prematura ed ingiustificata”. La UEFA quindi con l’ECA ha deciso di rispondere con questa lettera:

CORONAVIRUS UEFA LA LETTERA

Andrea Agnelli, presidente ECA

“Siamo fiduciosi sul fatto che il calcio possa ricominciare nei prossimi mesi, con condizioni dettate dall’autorità pubblica. Crediamo che ogni decisione sull’abbandonare le competizioni domestiche sia prematura e ingiustificata. I gruppi di lavoro della UEFA stanno valutando vari scenari che includono i mesi di luglio ed agosto e la possibilità di ricominciare le competizioni internazionali dopo quelle domestiche. Un calendario congiunto sarà necessario alla conclusione della stagione corrente e dovrà essere coordinato con quello della successiva, che potrebbe essere parzialmente penalizzata“.

“Seguendo lo sviluppo della situazione attuale, i gruppi di lavoro indicheranno il prima possibile, e idealmente a metà maggio, quali plani potranno essere implementati per completare la stagione senza lasciare nessuno indietro. Visto che la partecipazione alle competizioni per club della UEFA è determinata dal risultato sportivo conseguito alla fine di una stagione nazionale completa una conclusione prematura potrebbe causare dubbi sul raggiungimento di questa condizione”.

