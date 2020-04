CORONAVIRUS CAMPANIA DECESSI– Sono notizie non confortanti quelle che arrivano dai dati odierni forniti dalla Protezione civile.

Solo nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 221 nuovi contagi e 19 decessi, che portano il conteggio delle vittime a 167 su 2.677 contagi.

I dati dettagliati della giornata di ieri sono reperibili qui.

Coronavirus Campania decessi

Continuare a seguire le linee guida dettate dal Ministero della Salute è di vitale importanza, ora più che mai. Abbassare la guardia adesso potrebbe significare un aumento esponenziale dei contagi e conseguentemente delle vittime. Come ricordato anche dai vari enti d’informazione, restare a casa è di vitale importanza, sia perché i posti nelle varie terapie intensive si stanno lentamente esaurendo e soprattutto perché la pandemia sembra non guardare fasce d’età.

Il punto sulle regioni del Mezzogiorno

Poco fa abbiamo accennato a come la Campania sia la regione del Sud più colpita dal Coronavirus. La lista, dalla quale vi escludiamo per motivi geografici il Lazio, mostra infatti un dato raccapricciante:

Campania (167 decessi su 2.677 contagi), seguita dalla Puglia (144 decessi su 2.077 contagi) e dall’Abruzzo (133 decessi su 1.497 contagi). Seguono le altre regioni del mezzogiorno dove vi troviamo:

Sicilia (93 decessi su 1.791 contagiati);

Calabria (41 decessi su 691 contagi);

Sardegna (40 decessi su 794 contagi);

Umbria (38 decessi su 1.128 contagi);

Molise (11 decessi su 165 contagi);

Basilicata (10 decessi su 246 contagi).

I dati sopraelencati, non lasciano spazio ad altre ipotesi: in Campania la situazione sta diventando più grave del previsto e più e più volte il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, si è trovato costretto a spiacevoli conferenze stampa sui social in cui invitava i concittadini campani alla prudenza totale nelle uscite (specie per motivi di scarsa necessità).

Con l’augurio e la speranza che tutto ciò possa finire nel minor tempo possibile, anche la redazione si unisce all’invito alla prudenza più totale.

Seguici anche sul nostro account Instragram!