La FIFA lavora al nullaosta per allungare i contratti: il Napoli resta a guardare. Interessati i contratti di Mertens e Callejon

RINNOVO MERTENS CALLEJON – Nel corso della riunione UEFA che si terrà il 1 aprile in videoconferenza, i segretari generali delle 55 federazioni affiliate, metteranno al vaglio nuove decisioni.

Nonostante l’ordine del giorno sia mirato ad un aggiornamento sui progressi ottenuti dai due gruppi di lavoro creati due settimane fa per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e sulle opzioni riguardanti la riprogrammazione delle partite, la UEFA esaminerà e valuterà anche tutti gli sviluppi in merito a questioni come i contratti dei giocatori (con particolare riferimento a quelli in scadenza il 30 giugno) ed il sistema dei trasferimenti.

Rinnovo Mertens e Callejon: quali sono gli scenari?

È logico che la salute di tutti viene messa al primo posto, ma la UEFA non smette di programmare la ripartenza e con essa andranno decise anche le sorti dei giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno. Tra questi, gli azzurri Mertens e Callejon, ancora in un limbo e con un contratto in balìa della pandemia che sta colpendo il mondo intero.

Dries Mertens e José Callejon

Nullaosta FIFA: ci sono anche i rinnovi di Mertens e Callejon sul banco

Con la possibilità del nulla osta si delineerebbero nuovi scenari anche per il rinnovo contrattuale di Mertens e Callejon. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Si andrà avanti ben oltre il 30 giugno (la Fifa sta lavorando al nulla osta per allungare tutti i contratti dei giocatori), anche a costo di giocare sempre di sera e con il caldo. Il messaggio sarà lanciato domani quando si riuniranno, insieme ai rappresentanti di Uefa, Eca e Fifpro, i segretari generali delle Federazioni (per l’Italia ci sarà Marco Brunelli)”.

Un barlume di speranza quindi, per tutti i tifosi azzurri preoccupati dal possibile addio di Mertens e Callejon, prima della – presumibile – ripresa del campionato.

