Rinnovo Gattuso: “Ringhio a Napoli ha convinto tutti, pronto un triennale”, i dettagli

Con il calcio giocato fermo, il Napoli ha più tempo per pensare ed elaborare il rinnovo di Gattuso. In settimana videoconferenza fra i vertici partenopei e Jorge Mendes.

Stando alle ultime notizie rivelate da Sport Mediaset, il noto telegiornale sportivo in onda su Italia Uno, Aurelio De Laurentiis starebbe seriamente pensando di blindare Gennaro Gattuso.

Inutile negare che con il tecnico calabrese sulla panchina degli azzurri, sono arrivati punti importanti ottenuti con sacrificio e dedizione.

Questo dato che è sotto gli occhi di tutti, avrebbe convinto anche il patron azzurro che sta iniziando ad elaborare il rinnovo fino al 2023 per l’ex allenatore del Milan.

Il giornalista Simone Carrano, nel corso dell’edizione odierna del telegiornale sportivo, ha reso noto che: “Il Napoli cerca certezze per il futuro, il piano di De Laurentiis ha un orizzonte chiaro. Blindare Gennaro Gattuso fino al 2023: Ringhio a Napoli ha convinto tutti, risalendo la classifica e conquistando tutti con dedizione e atteggiamento. L’attuale accordo prevede un ingaggio da un milione e mezzo e rinnovo automatico fino al giugno del 2021 entro il 30 aprile. De Laurentiis vuole stringere i tempi e sta cercando di farlo rispettando i limiti imposti dall’emergenza sanitaria: questa settimana avrebbe dovuto sedersi al tavolo con Jorge Mendes, agente che cura gli interessi dell’allenatore.

“I due si sentiranno in videoconferenza per gettare le basi del rinnovo: un triennale nuovo di zecca e un ingaggio ritoccato verso l’alto, con la possibilità da entrambe le parti di liberarsi dopo ogni stagione. Gattuso rimarrebbe volentieri, ma pone certe condizioni: carta bianca rispetto allo staff, avendo rinunciato a 5 collaboratori storici per raccogliere l’eredità di Carlo Ancelotti e garanzie precise sul mercato. Consapevole che ci saranno cessioni eccellenti. Chiede di ripartire da Zielinski ed altri azzurri e rinforzi per ripartire con un nuovo ciclo.”

