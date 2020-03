L’Eief calcola un azzeramento dei casi per il 20 aprile in Campania: il punto anche sulle altre regioni.

CORONAVIRUS CAMPANIA – Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, un calcolo statistico dell’Eief (Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza) basato sui dati quotidiani della Protezione civile, ha rilevato che il periodo compreso fra il 5 ed il 16 maggio potrebbe esserci un azzeramento dei casi in tutto lo Stivale.

Batterio COVID-19

Coronavirus Campania, azzeramenti il 20 aprile: la situazione nelle altre regioni

Sulla base dei suddetti dati, emerge che il 6 aprile il Trentino Alto Adige potrebbe essere la prima regione d’Italia a vedere l’azzeramento dei casi affetti da Coronavirus. A seguire ci sarebbero: Liguria, Umbria e Basilicata (7 aprile), Valle d’Aosta (8 aprile), Puglia (9 aprile), Friuli Venezia Giulia (10 aprile), Abruzzo (11 aprile), Veneto e Sicilia (14 aprile), Piemonte (15 aprile) Lazio (16 aprile), Calabria (17 aprile), Campania (20 aprile), Lombardia (22 aprile), Emilia Romagna (28 aprile) e Toscana (5 maggio).

I danni che stiamo subendo tutti i giorni come Nazione, sono inestimabili, economici e non. L’intero Paese (e non solo) sta vivendo un evento che cambierà radicalmente le nostre vite, in positivo ed in negativo.

Essendo solo dati statistici è impossibile prevedere la loro effettiva realtà, ma il traguardo sembrerebbe più vicino di quanto pare.

La strada da percorrere è ancora tutta in salita e non è detto che tutto possa terminare il giorno 20 aprile: ci sono tanti fattori da considerare, in special modo il bollettino intorno alle 18:00 della Protezione civile che, ogni giorno, mette in risalto i numeri, il loro aumento o decremento.

La situazione Coronavirus in Campania purtroppo non è delle migliori: oltre alla proroga delle misure restrittive (qui la notizia) tutta la popolazione, deve fare ancora i conti con altri decessi, ma la speranza è quella di tornare presto alla vita di prima, senza sentire altre notizie struggenti al telegiornale.

