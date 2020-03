Il Napoli si allena a casa: sessioni in smart working, menù ed esercizi personalizzati

L’allenamento 2.0 in casa Napoli, per tornare preparati atleticamente anche dopo la quarantena

Il Napoli non si ferma neanche in quarantena, gli azzurri continuano giorno dopo giorno a mantenere la tenuta atletica, nonostante Castel Volturno sembri quasi un lontano ricordo. L’emergenza Coronavirus ha bloccato gli assembramenti, si sa, ma i ragazzi di Ringhio Gattuso continuano a casa gli “allenamenti 2.0“. Tutto in smart working, come si potrebbe affermare in questi giorni: video-tutorial di tabelle personalizzate, menù conformi alla propria dieta e tanto altro. Il Napoli non si ferma, in attesa di riprendere la normale preparazione. Tutto ciò riportato oggi da Il Corriere dello Sport:

“Il calcio a domicilio è l’unico modo possibile per tenersi in forma: nelle proprie abitazioni, da settimane, i calciatori si allenano seguendo tabelle personalizzate a stretto contatto con l’allenatore e i vari staff di lavoro, rispettando i consigli sull’alimentazione, svagandosi quando possibile per evadere – col pensiero – da questa attualità che nessuno avrebbe mai immaginato di dover vivere“.

“L’invito ribadito da Gattuso è un concetto che i calciatori del Napoli stanno rispettando alla lettera. Ci si allena da casa, lo si fa in ogni modo possibile, sfruttando tutti gli strumenti necessari e ovviamente la tecnologia grazie alla quale è possibile confrontarsi con l’allenatore, ovvio, ma anche col suo nutrito staff e con l’equipe medica guidata dal professor Raffaele Canonico“.

“Seguendo i video-tutorial del preparatore atletico, Bruno Dominici, i calciatori – rispettando ognuno una tabella personalizzata – si dividono tra lavoro atletico, aerobico o muscolare e a loro volta registrano ogni esercitazione per un confronto diretto con chi costantemente li monitora“.

“Si corre sulla cyclette o sul tapis roulant, si lavora in palestra, si sfrutta il giardino, ci si allena (anche) col pallone che resta un alleato prezioso. Approfittano di questi giorni anche Meret, Malcuit e Maksimovic, i reduci da infortuni che continuano a seguire le rispettive tabelle di recupero“.