Cristiano Ronaldo dona 5 ventilatori alla sua Madeira

Cristiano Ronaldo dona 5 ventilatori polmonari a Madeira, sua città natale

CRISTIANO RONALDO dona 5 ventilatori – Dopo la notizia del taglio di stipendi ai giocatori della Juventus arrivata ieri, spunta un bellissimo gesto di Cristiano Ronaldo. L’asso bianconero, per combattere ancor di più il Coronavirus che ha colpito il mondo intero negli ultimi mesi, scende in campo. CR7, secondo quanto riporta quest’oggi Il Corriere dello Sport, avrebbe donato 5 ventilatori polmonari agli ospedali di Madeira, sua città natale. In patria ringraziano a cuore aperto il pupillo Ronaldo per l’importantissima donazione: Ecco un estratto del testo:

Cristiano Ronaldo Covid19

“Ronaldo per Madeira. Continua l’impegno di CR7 accanto a chi è impegnato nella lotta al Coronavirus. Il portoghese si è speso in prima persona per assicurare cinque ventilatori da destinare alla terapia intensiva del Servizio regionale della salute dell’isola dove è nato e dove si trova attualmente ormai da tre settimane“.

“Il gesto di solidarietà si aggiunge a quello dei giorni scorsi, effettuato insieme al suo agente, Jorge Mendes: una donazione del valore di un milione di euro a beneficio di due ospedali di Lisbona e Porto per realizzare unità di terapia intensiva per complessivi 35 posti, con tutte le apparecchiature necessarie per l’assistenza dei malati“.