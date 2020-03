Emergenza Coronavirus, il bollettino delle 18: 889 morti e 3.651 casi in più in nelle ultime 24h

Emergenza Coronavirus, il bollettino delle 18 del 28 marzo.

EMERGENZA CORONAVIRUS – La Protezione Civile ha appena diramato il bollettino odierno delle ore 18. Numeri per nulla incoraggianti, che riprendono quelli della giornata di ieri che aveva visto il numero più alto di morti registrato in Italia nel corso dell’emergenza.

Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.434 persone per un totale di 12.384 dall’inizio dell’epidemia. Le persone contagiate nel nostro Paese sono 70.075 di cui 3.856 attualmente in terapia intensiva. Rispetto a ieri ci sono 3.651 contagiati in più. Le persone decedute nelle ultime 24 ore sono 889 per un totale di vittime che ora sale a quasi 10.000 vittime.