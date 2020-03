Coronavirus, il Papu dona la maglia indossata in Champions per l’asta benefica di Biagianti

Coronavirus, il gesto di solidarietà del Papu Gomez.

EMERGENZA CORONAVIRUS – Tra i tanti protagonisti del calcio giocato, e non, che stanno contribuendo alla lotta contro il Coronavirus, segnaliamo anche il bel gesto del Papu Gomez.

“Grazie amico per aver donato questa maglia speciale” – lo ringrazia così Marco Biagianti, capitano del Catania ed ex compagno del calciatore dell’Atalanta, in una story di Instagram. Biagianti ha messo all’asta su eBay maglie scambiate con giocatori e amici negli anni di serie A, il ricavato servirà per finanziare gli ospedali di Catania e non poteva mancare quella di un amico speciale, definita “una super-maglia”.

Si tratta della maglia n.10 indossata dal ‘Papu’ in Champions League il 22 ottobre 2019 (come specificato da tanto di etichetta) all’Etihad Stadium contro il Manchester City, partita persa 5-1 dalla squadra bergamasca.

La 10 di Gomez a meno di una settimana dallo stop dei rilanci ha già oltrepassato i 500 euro.