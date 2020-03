Serie A, Gravina chiede un “fondo salva-calcio” al Governo

Gravina chiede aiuto al Governo per salvare la Serie A

Nelle pagine odierne del noto quotidiano Il Corriere dello Sport è stata esplicata una nuova possibilità attua a salvare la Serie A da un vero tracollo economico. L’emergenza Coronavirus, in un mese, ha piegato l’Europa e il suo calcio. Per evitare un tracollo finanziario, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha chiesto aiuto direttamente al Governo. L’idea è quella di adoperare quello che la testata chiama “fondo salva-calcio“, richiesto per coprire gli inevitabili danni economici. Ecco quanto segnalato dalla nostra redazione.

Serie A in crisi, due le richieste di Gravina

“Un fondo salva-calcio e una cassa integrazione per i calciatori di B e C che guadagnano meno di 50.000 euro lordi. Sono queste due delle richieste al Governo del mondo del calcio per affrontare la crisi da emergenza Coronavirus“.

“Nella riunione in videoconferenza convocata dal presidente della Figc Gravina, alla presenza di tutte le componenti federali, è stato richiesto al Governo lo stato di crisi del pallone e oggi verrà trasmesso all’Esecutivo (e al Coni) il documento con la forbice dei danni che il Covid-19 ha prodotto (ieri sono state apportati gli ultimi ritocchi)“.

“La prima idea è quella di chiedere al Governo una cassa integrazione per i giocatori che guadagno meno di 50.000 euro lordi. Tale misura (con altre fasce di guadagni) è stata già presa per altre categorie di lavoratori. Sarà possibile anche per i calciatori? Di certo potrebbe essere un provvedimento importante e da ottenere nel brevissimo periodo: si applicherebbe solo agli stipendi residui ovvero da marzo in poi“.

“Il provvedimento successivo è quello legato alla creazione di un ‘Fondo Salva-Calcio‘, utile per la ripartenza dei club in crisi di liquidità senza gli incassi dai botteghini. Il Credito Cooperativo potrebbe essere al fianco della Federazione che vi destinerà fondi ad hoc. Questa proposta sarà presentata entro aprile e, se varata, aiuterebbe l’iscrizione di tante squadre“.