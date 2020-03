Serie A: Gravina boccia l’ipotesi di un campionato a 22 squadre, possibile lo “scudetto estivo”

“Ingestibile una Serie A a 22 squadre”, Gravina programma il futuro del campionato

Secondo quanto ha riportato oggi nelle sue pagine Il Corriere dello Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha chiari in mente alcuni aspetti sulla possibile ripartenza della Serie A. Il numero uno della Federcalcio italiana ha già in mente un possibile calendario attuo a terminare la stagione e, inoltre, ha bocciato la prospettiva di un campionato a 22 squadre per la prossima annata. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Togliamoci dalla testa l’idea di bloccare le retrocessioni e promuovere due società dalla Serie B. Dicono che non si può fare e non si farà. Una Serie A a 22 squadre nel 2020-21 sarebbe «ingestibile» secondo il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina“.

“«Questa ipotesi dovrebbe confrontarsi con una stagione che probabilmente partirà già in ritardo e dovrà comunque finire a maggio 2021 per l’Europeo – ha dichiarato a Sky Sport il numero uno della Figc – mi apparirebbe cosa schizofrenica avere l’esigenza di giocare meno partite e fare una A con 22 squadre»“.

“Dopo il rinvio di Europei («che ci auguriamo di vincere nel 2021» dice Gravina) e Olimpiadi, che ne sarà delle competizioni nazionali? «Abbiamo chiesto a Uefa e Fifa la possibilità di sforare la deadline del 30 giugno. L’ipotesi è arrivare al 30 luglio con ripartenza del campionato a maggio“.

“E se non si potrà giocare fino all’estate? «A quel punto faremo una serie di riflessioni per salvare comunque il valore della competizione sportiva finora raggiunta sul campo. Ma non abbiamo ancora dato grande attenzione a questa ipotesi, come non abbiamo pensato all’assegnazione dello scudetto. Permettetemi di essere ottimista»“.