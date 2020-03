Koulibaly verso Manchester: United e City pronte a darsi battaglia sul mercato per lui

Koulibaly sempre più lontano da Napoli, per lui sirene inglesi

Secondo ciò che riporta oggi il quotidiano de La Repubblica, il possente Kalidou Koulibaly, in azzurro da cinque stagioni, sarebbe pronto a dire addio al Napoli. Il difensore ha sempre avuto una lunga fila di pretendenti, ma il patron Aurelio De Laurentiis non ha mai ceduto neanche alle più forti tentazioni finora. Il senegalese è ambitissimo in Premier League e ad oggi, soprattutto, pare che K2 possa essere destinato alla città di Manchester. Ecco quanto evidenziato dalla testata:

“Il conto alla rovescia verso l’addio di Kalidou Koulibaly è già iniziato e questa volta sono minime le possibilità che possa fermarsi in extremis, nonostante la gravissima emergenza che si sta abbattendo anche sul mondo del pallone“.

“La fisiologica separazione tra il Napoli e il campione senegalese sembra nella migliore delle ipotesi destinata a slittare ad agosto, di conseguenza, senza tuttavia che possa essere rimessa in discussione. Resta soltanto da capire quale delle due squadre di Manchester la spunterà nell’asta milionaria per il difensore azzurro, con lo United che in questo momento è in netto vantaggio nei confronti del City“.

“De Laurentiis questa volta non si opporrà, sempre che l’offerta finale in arrivo dalla Inghilterra sia ovviamente alla altezza delle aspettative del Napoli. L’estate scorsa il presidente aveva fatto l’ultimo sacrificio per blindare Koulibaly, gratificandolo con un ingaggio da top player (7 milioni a stagione) e opponendosi alle proposte a tre cifre ricevute dalla Premier League“.

“Converrebbe a lui e pure a De Laurentiis, che conta di realizzare una plusvalenza monstre con la cessione del difensore, acquistato dal Genk per appena 8,5 milioni. Il Manchester United è pronto a offrirne dieci volte di più, in estate. E stavolta dovrebbero bastare“.