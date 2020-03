Emergenza Coronavirus, Malagò: “Chiudere subito la stagione? L’agenda per la ripresa la detta il Governo”

Malagò, intervista al Corriere della Sera.

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il presidente del CONI Giovanni Malagò, ha rilasciato una lunga intervista pubblicata nell’edizione odierna del Corriere della Sera dove ha parlato anche della reazione del calcio italiano alla crisi per il Coronavirus.

“Ho contatti frequenti con Gravina che ringrazio per gli aggiornamenti costanti. La Serie A è un mondo a parte, che ha situazioni economiche diverse da tutte le altre realtà. Giocherà la propria partita e io non posso far altro che rispettarla. Chiudere subito la stagione? Il calcio deve fare i conti con il virus. L’agenda la detta il Governo e al momento non ci sono certezze“.