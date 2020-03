Jonathas positivo al Coronavirus: “Sono quasi svenuto, non avevo la forza di muovermi. Questo virus non è uno scherzo”

Dalla Spagna arrivano notizie non confortanti, anche Jonathas si aggiunge all’elenco degli sportivi positivi al Coronavirus

Dalla seconda divisione spagnola arriva la notizia di Jonathas, attaccante brasiliano che in Italia ha vestito le maglie di: Brescia, Pescara, Torino e Latina ed ora in forze all’Elche, positivo al COVID-19.

Una notizia che scuote, specialmente per come il brasiliano ha descritto questo virus rilasciando alcune dichiarazioni in merito.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Non potevo allenarmi perché il mio corpo era debole. Specialmente durante i primi tre giorni ho sofferto molto. Non avevo nemmeno la forza di muovermi. Quando sono andato in bagno per farmi una doccia sono quasi svenuto. Era un dolore fortissimo, non l’avevo mai sentito. Questo virus non è uno scherzo.

Mi fa male il cuore perché non posso stare con le mie principesse. Ho iniziato a sentire una sensazione molto brutta, un forte mal di testa. La mattina dopo il medico mi ha detto di fare il test perché avevo tutti i sintomi del Coronavirus. Ora sto meglio ma nonostante sia un atleta ho sofferto molto. Immaginate come possa stare una persona anziana“.

Dichiarazioni che di certo non aiutano a smaltire la paura che si sta accumulando sempre più in tutti i Paesi del mondo.

