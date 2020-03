Higuain in Argentina, parla la madre malata: “Detesto i furbi, colpiscono per farci del male. Provo dolore”

Higuain, dopo le polemiche parla la madre.

Dopo le numerose polemiche che si sono scatenate in seguito alla partenza di Gonzalo Higuain per l’Argentina in piena emergenza Coronavirus, è la madre a parlare. La donna ha un tumore da anni e, come spiegato dal fratello del Pipita, sta vivendo una situazione molto complicata.

Questa la replica di mamma Nancy riportate da Calciomercato.com: “Detesto i furbi. C’è tanta manipolazione, tanta gente che vuole colpire per far male. Quando c’è dolore, quando ci sono problemi nella vita, lì ci rendiamo conto che la cosa più grande è poter vedere il sole ogni mattina”.