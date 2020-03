Coronavirus, ordinanza di De Luca: controlli e quarantena per chiunque arrivi in Campania

Coronavirus, nuova ordinanza di De Luca.

EMERGENZA CORONAVIRUS – Nuova ordinanza della Regione Campania, firmata in serata da Vincenzo De Luca, in merito ai provvedimenti in atto volti a gestire l’emergenza Coronavirus. Come precedente annunciato dallo stesso governatore, sono state emanate nuove disposizioni per i viaggiatori nazionali ed esteri che arriveranno nella regione.

“Tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo di quarantena, ovvero “osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali”, ma anche di “osservare il divieto di spostamenti e viaggi” e “di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza”

“A tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento e compilare l’autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell’interno e diffusamente in uso su tutto il territorio nazionale”.