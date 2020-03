Serie A, le squadre torneranno ad allenarsi il 4 aprile: possibile proroga dei contratti in scadenza a giugno

Il 4 aprile potrebbero tornare ad allenarsi, insieme, le squadre di Serie A

Come riporta oggi il noto quotidiano Il Mattino la Lega Serie A starebbe cercando, di comune accordo con i club del massimo campionato italiano, una data per riprendere gli allenamenti. De Laurentiis e Lotito, patron rispettivamente di Napoli e Lazio, fra tutti spingono per la data del 4 aprile uscita nei giorni scorsi. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Oggi arriva lo stop agli allenamenti dei club di Serie A. Fino al 4 aprile. Non è facile fare i conti dei danni che la serie A avrà da questo stop e dalla ripartenza, se tutto andrà bene, a porte chiuse. Diciamo circa 190 milioni di euro se si riuscirà a chiudere la stagione. Il minimo, per intenderci. 800 milioni se tutto andasse per l’aria. Nulla a confronto del collasso del Paese e dell’angoscia di non vedere ancora una via d’uscita“.

“I club voteranno la sospensione dell’attività sportiva e quindi l’interruzione degli allenamenti fino a una certa data (il 4 aprile) anche se è probabile che qualche club possa anticipare di qualche giorno, ma non tanti, con allenamenti individuali o a gruppi come è possibile che facciano la Lazio, il Cagliari e anche il Napoli (il raduno a Castel Volturno fissato per lunedì, dopo un primo slittamento, è saltato)“.

“Come fare per i contratti e gli stipendi dopo il 30 giugno? Mattia Grassani, legale del Napoli, ha spiegato a Radio Punto Nuovo: «Al 30 giugno c’è una scadenza di contratti e noi ad un tavolo di lavoro chiederemo la proroga di quei contratti, i giocatori giocherebbero senza prendere i soldi di quella frazione»”.