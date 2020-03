UEFA, precedenza assoluta alle coppe europee. Il campionato potrebbe ancora saltare. Ipotesi Serie A a 22 squadre l’anno prossimo

Clamorosi scenari dalla UEFA per chiudere la stagione corrente e non solo

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Come riporta oggi il noto quotidiano la Repubblica, si stanno vagliando molte ipotesi per terminare la stagione (nonostante il Coronavirus). Lega e UEFA si sono sentite molto spesso, ultima volta ieri quando è stato definito lo slittamento di un anno degli Europei. Intanto, la UEFA mostra il pugno di ferro in favore delle sue coppe, che per l’istituzione calcistica hanno la massima priorità. Ecco quanto evidenziato:

“Aleksander Ceferin, n.1 UEFA, non farà sconti: vuole giocare gli spareggi per l’Europeo a giugno (4 nazionali ancora da qualificare) e sarebbe disposto a rivedere il format della Champions, cancellando cioè il ritorno di quarti e semifinali, soltanto se l’epidemia del Coronavirus costringesse a restare fermi addirittura fino alla fine di maggio“.

“Precedenza alle coppe sui campionati, con la possibilità di giocare le gare europee nel week-end. Questo complica il destino della Serie A. Se le italiane andassero in fondo in Europa non ci sarebbero finestre a sufficienza per chiudere entro il 30 giugno“.

“La stessa UEFA, inoltre, ha escluso l’ipotesi ‘play-off scudetto’. Perciò Serie A e Liga sono andate in guerra con il governo del calcio europeo. Qualora non dovesse essere possibile chiudere il campionato, sarebbe inevitabile la soluzione di congelare la classifica, senza scudetto né retrocessioni, e con due promozioni dalla Serie B. Le conseguenze: una Serie A 2020/21 da 22 squadre e coda di ricorsi dei club di Serie B esclusi“.