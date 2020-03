Pessina interessa alla Fiorentina, sarà duello di mercato con il Napoli per il centrocampista

Avanti la Fiorentina per l’obiettivo azzurro Matteo Pessina

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, il Napoli è molto interessato al profilo di Matteo Pessina, centrocampista dell’Hellas Verona, ma non solo gli azzurri vigilano sul calciatore in vista del prossimo anno. Anche la Fiorentina punta il mirino sul centrocampista, ecco i dettagli dalla testata:

“Non sarà riscattato il cartellino di Milan Badelj (31) che continua ad essere seguito dal Torino, ed è per questo che Francesco Cassata (22, del Sassuolo), ad un passo dalla Fiorentina nell’ultima sessione di trattative, tornerebbe in pole position per l’estate. L’altro su cui si stanno raccogliendo informazioni è Matteo Pessina (22) del Verona, per il quale l’Atalanta si è assicurata un controriscatto, su cui però c’è forte anche il Napoli“.