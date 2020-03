Barcellona-Napoli, ipotesi recupero per il 5 maggio. Queste le possibili date delle gare europee

L’ottavo di finale di ritorno di Champions potrebbe avere una data di recupero

Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano Il Mattino, l’UEFA potrebbe aver trovato delle date possibile per il ritorno in campo delle squadre per le due coppe europee. Fissate le due finali, ora si pensa a chiudere gli ottavi di finale in corso. Questo quanto evidenziato:

“Il piano di Nyon prevede che l’Europa League ritorni in campo il 30 aprile, con Roma e Inter che giocheranno (probabilmente a porte chiuse), e che la Champions ritorni il 5 maggio, con Barcellona-Napoli e Juventus-Lione. Finale della grande coppa fissata a Istanbul per il 27 giugno, quella di Europa League a Danzica il 24 giugno. Questo sempre a condizione che, da qui a 40 giorni, la situazione sia mutata“.