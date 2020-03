Milik sempre più lontano da Napoli: ha chiesto comprensione a De Laurentiis, nonostante i 4 milioni l’anno offerti

Milik in uscita, ha chiesto comprensione della sua volontà al patron azzurro

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le problematiche del rinnovo di contratto col Napoli delle ultime settimane di Arkadiusz Milik. La testa ha svelato alcuni dettagli riguardanti la trattativa, con annesso il pensiero del centravanti polacco che, forse, intende cambiare aria. Ecco quanto evidenziato:

“Se c’è un futuro – e per ora non si scorge – certo non è nascosto tra il carteggio di un contratto da 4 milioni di euro che restano lì, virtualmente, sul tavolo, senza emozionare“.

“È tutto scritto, o almeno così pare, che ci sia un destino indicato dalle scadenze: e visto che il 30 giugno 2021 si avvicina, mancano solo quindici mesi, e non c’è la possibilità di allargare il dialogo e di aprirsi, allora sarà inevitabile cominciare a far scivolare i titoli di coda, nel rimpianto di ciò che avrebbe potuto essere e non è”.

“Milik rimane un’incompiuta, nonostante un anno fa abbia segnato 20 gol e ora sia a 12: però, sente che c’è troppa concorrenza intorno a sé e perciò a De Laurentiis che gli ha offerto 4 milioni ha chiesto comprensione. Se ne riparlerà la prossima estate, o quando sarà arrivato il momento della cessione, perché il tempo di Milik a Napoli sembra scaduto“.