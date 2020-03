Il Napoli pensa al colpo Jovic dal Real Madrid, Gazzetta: già fissato il prezzo, novità sul pagamento

Il Napoli pensa al colpo Jovic dal Real Madrid.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli si porta avanti e studia già i prossimi colpi di mercato. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, gli azzurri starebbero guardando in casa del Real Madrid, intenzionati ad accaparrarsi uno dei suoi talenti.

Si tratta di Luka Jovic, 22 anni, arrivato a Madrid la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte lì dove ha realizzato 25 reti in 54 presenze. La presenza di Benzema lo penalizza un po’, data la predilezione di Zidane per il francese. La sua valutazione attuale si aggira intorno ai 40mln, cifra che il Napoli ritiene giusta trattare, anche dilazionando il pagamento in un paio d’anni.