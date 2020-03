Nuño Espirito Santo, all. Wolverhampton: “La gente muore per il Coronavirus, e noi veniamo costretti a giocare a calcio?”

Il pensiero di Nuño Espirito Santo sul giocatore a calcio durante l’emergenza sanitaria

Duro ma pregievole sfogo quello assistito ieri sera dopo Olympiacos-Wolverhampton in Europa League, terminata 1-1, da parte dell’allenatore dei wolves Nuño Espirito Santo. Il tecnico portoghese si è soffermato su di una domanda riguardante il Coronavirus, esprime il suo pensiero. Di seguito quanto affermato dall’allenatore:

“Giochi una partita di calcio e poi realizzi cosa sta accadendo nel mondo, con tutte queste persone malate, che rischiano la morte per questa situazione, che ha colpito il mondo. Ci sono persone che muoiono e noi siamo qui a giocare una partita di calcio? È assurdo!“.

“Giocare senza tifosi? Non ha senso, il calcio serve per intrattenere e noi giochiamo per loro“.