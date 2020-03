ULTIM’ORA: l’Everton di Carlo Ancelotti in auto-isolamento precauzionale per il Coronavirus

In auto-isolamento precauzionale per il Coronavirus l’Everton di Carlo Ancelotti

Il Coronavirus, nelle ultime ore, ha colpito prepotentemente la Premier League, ultimi tra tutti i casi il triplo tampone positivo tra i calciatori del Leicester, l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta e l’attaccante del Chelsea Callum Hudson-Odoi. Ora invece, in auto-isolamento, ci va anche l’Everton allenato dal recente ex-allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, anche se solo in via precauzionale.

Secondo quanto riporta il comunicato ufficiale del club, un giocatore della prima squadra pare aver mostrato sintomi ricollegabili al virus. Di seguito il tweet dal canale ufficiale Twitter dei Toffees: