Zielinski ad un passo dal rinnovo: nodo clausola, De Laurentiis disposto ad abbassarla

Zielinski ormai a un passo dal rinnovo col Napoli

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli sarebbe solo questione di dettagli. Il polacco continuerà a giocare in azzurro, per mister Gattuso è un elemento troppo importante. Ecco un estratto dalla Rosea selezionato dalla nostra redazione:

“Toglietegli tutto, ma non toccategli Piotr Zielinski, perché il progetto che verrà avrà nel centrocampista polacco uno degli inamovibili. Rino Gattuso ne ha parlato a lungo con Aurelio De Laurentiis nell’incontro della scorsa settimana“.

“Il presidente, in questo periodo, convocherà il nazionale polacco per definire il prolungamento fino al 2024 del contratto attualmente in scadenza a giugno 2021. E prima che si concluda la stagione, il club vuole sistemare la questione“.

“La questione si è bloccata sull’entità della clausola. Il mediano polacco è pronta ad accettarla a patto che non superi i 60 milioni di euro, mentre il presidente vorrebbe inserirne una, sul nuovo contratto, di 100 milioni“.

“Ci sarebbe una via d’uscita sulla quale a breve le parti si ritroveranno per provare a trovare un accordo che soddisfi entrambi, ovvero, alzare l’ingaggio di altri 2 milioni da dividere nei 4 anni e clausola da 80 milioni“.